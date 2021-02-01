بريطانيا.. وفيات وإصابات كورونا عند أقل مستوى منذ ديسمبر

أظهرت إحصاءات حكومية بريطانية، اليوم الاثنين، تراجع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 406 خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

وهذا أقل عدد من الوفيات اليومية يسجل في المملكة المتحدة، جراء الوباء، منذ 28 ديسمبر الماضي.

وانخفض عدد من ثبتت إصابتهم بالمرض إلى 18607، وهو أيضا أدنى مستوى منذ 15 ديسمبر.

وعادة ما تكون حالات الوفيات ونتائج الاختبارات الإيجابية أقل في أيام الاثنين من أيام الأسبوع الأخرى.

وارتفع عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا إلى 9.296 مليون من 8.977 مليون في اليوم السابق.

وتعلق بريطانيا أملا كبيرا على حملتها العامة للتطعيم من أجل السيطرة على تفشي الفيروس، ما سيسمح بفتح الاقتصاد الذي تأثر كثيرا من الجائحة.