السيسي يطالب بوحدة العرب ضد الإرهاب واستعادة الاستقرار بالمنطقة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية العمل الجماعي، في إطار الأخوة العربية لاستعادة الاستقرار في الدول العربية، لاسيما التي تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للتمدد فيها.

ودعا الى التعاون، والوقوف صفاً واحداً لنبذ الفرقة وتجاوز أي خلافات من أجل إعلاء مصالح الأوطان والشعوب العربية. جاء ذلك، خلال مشاركته اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أعمال الجلسة الافتتاحية "للمنتدى العربي الاستخباري"، وذلك بمناسبة افتتاح مقره بالقاهرة. وطالب الرئيس المصري بالعمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته بالمنتدى أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية.