أميركا تسجّل أكثر من 26 مليون إصابة بـ«كورونا» و441 ألف وفاة

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد - 19» في الولايات المتحدة بنسبة 4ر0 بالمئة، خلال 24 ساعة حتى الساعة السادسة و36 دقيقة صباح اليوم الاثنين بتوقيت نيويورك، لتصل إلى 2ر26 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أقل من متوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، وهو 6ر0 بالمئة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، بواقع 32ر3 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 4ر0 بالمئة، مقارنة بالوقت نفسه في اليوم السابق.

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 1ر1 بالمئة في الإصابات مقارنة بالوقت نفسه، أمس الأحد، ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 11 ألفاً و965 حالة.

كما سجلت ولاية أيوا أكبر عدد وفيات جرى تسجيله في الـ24 ساعة الماضية، حيث توفي بها 250 شخصاً جراء الإصابة بفيروس كورونا.



