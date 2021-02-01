بريطانيا.. إغلاق متاجر «توبشوب» يهدد بإلغاء 2500 وظيفة

يؤدي استحواذ شركة «أسوس» لبيع الملابس الجاهزة عبر الإنترنت على العلامة التجارية البريطانية «توبشوب» التابعة لمجموعة «أركاديا» المفلسة، إلى إغلاق 70 متجرا، وإلغاء 2500 وظيفة، وفق ما ذكر مصدران مطلعان على الملف.

يندرج هذا الإعلان في سياق أزمة أشمل غير مسبوقة للمتاجر البريطانية، التي تجاوزتها التعاملات عبر الانترنت، وتأثرت بالوباء، ويتوالى إعلان إفلاساتها.

حصلت شركة «اسوس» على العلامات التجارية «توبشوب» و «توبمان» و«ميس سيلفريدج» و«هييت»، بالإضافة إلى الملكية الفكرية والمخزون، وفقًا لبيان صدر الاثنين من مكتب «ديلويت» الذي يتابع عملية إفلاس «أركاديا».

ولفت مصدر مطلع لوكالة فرانس برس إلى عدم تضمين 70 متجرا لهذه العلامات التجارية في العملية «ستغلق». وأكد مصدر آخر أن ذلك سيؤدي إلى إلغاء 2500 وظيفة.

وستدفع أسوس ما مقداره 330 مليون جنيه، منها 265 مليونا للعلامات التجارية، و65 مليونا للمخزون، أو السلع التي تم طلبها بالفعل.

وأكدت أسوس عملية الشراء في بيان منفصل، متعهدة مواصلة تطوير العلامات التجارية.

قال نيك بييغتون، المدير العام لشركة أسوس «يعد الاستحواذ على هذه العلامات التجارية البريطانية الشهيرة لحظة مهمة جدًا لشركة أسوس وعملائنا، وسيساعدنا في تعزيز خطتنا لتقديم منصة متعددة العلامة التجارية».

ستواصل العلامة التجارية الشهيرة للملابس الزهيدة السعر مسيرتها، بعد أن شكلت لبضع سنوات نموذجا للأزياء العصرية والرائجة، وكانت فخر إمبراطورية أركاديا التي يملكها رجل الأعمال فيليب غرين.

وأعلنت أركاديا التي يبلغ عدد العاملين فيها 13 ألف شخص إفلاسها في نهاية عام 2020، بعدما تضررت مثل العديد من الشركات من الأزمة الصحية والإغلاق.

وتدهور الوضع المالي للمجموعة، وانخفضت مبيعاتها بسرعة كبيرة بسبب فرض الإغلاق على المتاجر، لكن مشاكلها تعود إلى أبعد من ذلك، خصوصا بسبب قلة الاستثمار في المبيعات عبر الإنترنت.



