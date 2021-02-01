فرنسا متمسكة بمبادرة الرئيس ماكرون تجاه لبنان

أكّدت السفيرة الفرنسية في لبنان آن جريو، بعد ظهر اليوم الاثنين، تمسك بلادها بمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه لبنان.

وحثت السفيرة جريو خلال لقاءات سياسية في العاصمة بيروت «على ضرورة تكثيف الجهود من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة كي يستطيع لبنان تجاوز الأزمات التي يعاني منها لا سيما الاقتصادية والمالية والصحية».

كان الرئيس الفرنسي قد زار لبنان مرتين عقب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي وأطلق مبادرة تقضي بتشكيل حكومة مهمة تقوم بالإصلاحات المطلوبة، وأعلنت كافة القوى السياسية تمسكها بالمبادرة الفرنسية. ولكن تشكيل الحكومة لم يتم حتى الآن.

ويسعى رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، منذ أشهر، إلى تشكيل الحكومة، وهو ما لم يتحقق بعد 14 لقاء بين الرئيسين عون والحريري.

ونفى مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، في بيان بعد ظهر اليوم الاثنين، ما تروجه أوساط سياسية وإعلامية بأن يكون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد طالب بالحصول على الثلث المعطل في الحكومة.

وقال البيان: «تصرّ أوساط سياسية وإعلامية على الترويج بأن رئيس الجمهورية يطالب بالحصول على الثلث المعطل في الحكومة العتيدة، ما أدى إلى تأخير تشكيلها، وذلك على رغم البيانات والمواقف التي تؤكد على عدم صحة مثل هذه الادعاءات والتي صدرت عن قصر بعبدا في تواريخ مختلفة، كان آخرها في 22 يناير الماضي».

وأضاف البيان «حيال هذا التمادي في الترويج لمثل هذه الادعاءات، يذكّر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية مرة جديدة، أن الرئيس عون الذي لم يطالب مطلقاً بالثلث المعطل، حريص في المقابل على ممارسة حقه في تسمية وزراء في الحكومة من ذوي الاختصاص والكفاءة، ويكونون موضع ثقة في الداخل والخارج، وذلك حفاظاً على الشراكة الوطنية من جهة، وعلى مصلحة لبنان العليا من جهة ثانية».

كلف سعد الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة حسان دياب الذي قدم استقالتها في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار 4 أغسطس الماضي الذي هز مرفأ بيروت.