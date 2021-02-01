السودان يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات مع إثيوبيا

أكد مجلس السيادة السوداني، اليوم الاثنين، الحرص على تعزيز العلاقات مع الجارة إثيوبيا.

ونقلت صفحة مجلس السيادة على موقع "فيسبوك" عن عضو المجلس الفريق ركن ياسر العطا القول إن السودان حريص على تعزيز علاقاته الثنائية مع إثيوبيا باعتبارها دولة جارة وصديقة.

وأضاف العطا، خلال زيارة إلى جيبوتي، أن "الحدود تم ترسيمها، والسودان يملك كافة الوثائق التي تؤكد ذلك والمودعة لدى المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية".

وأعرب عن ثقته بعدم نشوب حرب بين السودان وإثيوبيا لإيمانه بالحل السلمي، وأكد أن "السودان لن يفرط في شبر من أراضيه".

وأعاد الجيش السوداني في نوفمبر الماضي انتشاره وتمركزه في مناطق الفشقة على الحدود الشرقية لأول مرة منذ العام 1995.