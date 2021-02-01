اليونان تستعد لموجة ثالثة لتفشي «كورونا» في ظل ارتفاع الإصابات

بدأت اليونان، اليوم الاثنين، في الاستعداد لموجة ثالثة محتملة من الإصابات بفيروس كورونا، حيث يخشى وزير الصحة من ارتفاع حاد محتمل في الإصابات الجديدة.

ودعا وزير الصحة فاسيليس كيكيلياس لاجتماع طارئ للفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا لمناقشة مواجهة موجة جديدة من الإصابات.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن من بين الإجراءات التي يجرى مناقشتها فرض إجراءات إغلاق أكثر صرامة من التي تم فرضها في بداية نوفمبر الماضي.

ويقول خبراء الصحة: إن البلاد تقف في نقطة حاسمة في مواجهة فيروس كورونا. وكانت حالات الإصابة بالفيروس قد ارتفعت بصورة حادة مجدداً بعد تخفيف طفيف لإجراءات الإغلاق منذ أسبوعين.

وبالإضافة لذلك، تم التأكد من وجود السلالتين الجديدتين لفيروس كورونا اللتين تم اكتشافهما في جنوب أفريقيا وبريطانيا في اليونان، مما أثار مخاوف من احتمالية ارتفاع حالات الإصابة.