مصر تفتح معبر رفح مع قطاع غزة للحالات الإنسانية

أعادت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة في الاتجاهين لمدة أربعة أيام أمام الحالات الإنسانية من القطاع وإليه.

وقالت الوزارة في بيان: «غادرت صباح اليوم (الاثنين) عدة حافلات تقل مسافرين من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، في اليوم الأول لفتحه استثنائياً في كلا الاتجاهين، في حين وصلت حافلات العائدين».

وكان المتحدث باسم الوزارة إياد البزم أعلن مساء السبت، عن فتح معبر رفح البري من الاثنين إلى الخميس في الاتجاهين.

وتنتظر أكثر من 7 آلاف حالة إنسانية في قطاع غزة هذا الإجراء للتمكن من المغادرة.