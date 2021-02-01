فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 3.26 مليون حالة

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 26ر3 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 76 ألفا و201 حالة. وأشارت البيانات إلى تعافي 230 ألفا و612 شخصا من من مرضى كوفيد19- الناجم عن الإصابة بكورونا.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو32 أسبوعا.