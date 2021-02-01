زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب جزيرة ليسبوس اليونانية

قال معهد أثينا للجيوديناميكا، إنه رصد زلزالاً بلغت شدته 4.8 درجات على جزيرة ليسبوس في شمال شرق اليونان على مسافة 46 كيلومتراً جنوب غربي بلدة ميثيمنا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

وقال المعهد، إن الزلزال رُصد على عمق 12.5 كيلومتر في الساعة 0347 بتوقيت جرينتش. وقالت إدارة الإطفاء إنه لم ترد على الفور تقارير عن خسائر أو أضرار.