زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب غربي تركيا

ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الاثنين، ولاية إزمير غربي تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" التركية، في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة الثامنة و46 دقيقة صباحا بالتوقت المحلي.

وأضافت في البيان، الذي نقلته وكالة "الأناضول" التركية، أن الزلزال وقع على عمق 69ر20 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وأشارت "آفاد" إلى أن الزلزال أعقبته هزة ارتدادية بعد دقيقة واحدة، بلغت قوتها 8ر4 درجة وعمقها سبعة كيلو مترات.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الزلزال تسبب في خسائر.



ووقع في نهاية أكتوبر الماضي زلزال بقوة 6ر6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا، وإصابة 1034 آخرين.















