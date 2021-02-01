مصر تسجل 533 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية اليوم الأحد 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وذلك مقابل 547 إصابة و46 وفاة أمس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 165951 حالة من ضمنهم 129636 حالة تم شفاؤها و9316 حالة وفاة".

وكانت مصر قد استهلت مؤخرا حملة تطعيم من فيروس كورونا بالعاملين في المجال الطبي مستخدمة لقاحا أنتجته المجموعة الصينية الوطنية للأدوية (سينوفارم).