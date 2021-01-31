«أسترازينيكا»: سنزيد كمية اللقاحات المخصصة للاتحاد الأوروبي بـ30 في المائة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد، أن شركة استرازينيكا ستزيد بنسبة ثلاثين في المئة كمية اللقاحات التي ستسلمها للاتحاد الأوروبي، ما يساوي تسعة ملايين جرعة إضافية، بحيث يبلغ المجموع أربعين مليون جرعة.

وكتبت فون دير لايين على «تويتر»، أن الشركة التي تتعرض منذ أيام عدة لانتقادات أوروبية حادة بسبب تأخر كبير في الإنتاج، «ستبدأ عملية التسليم قبل أسبوع من الموعد المقرر أصلاً»، و«ستوسع أيضاً قدرتها الإنتاجية في أوروبا».