البحرين ومصر تدينان الهجمات الحوثية على السعودية

القاهرة، المنامة (وكالات)

أدانت مملكة البحرين، إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة من دون طيار «مفخخة» باتجاه المملكة العربية السعودية، مؤكدةً أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل اعتداءً سافراً على سيادة المملكة واستقرارها، وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة المدنيين الآمنين. وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية، ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها. وشددت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات رادعة ضد ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

بدورها، أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لاستمرار محاولات استهداف أراضي المملكة العربية السعودية من قِبَل ميليشيات الحوثي. وأشارت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إلى تأكيد مصر دعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات تكفل صون أمنها واستقرارها، وتحافظ على سلامة مواطنيها في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، وفي سبيل التصدي لصور الإرهاب وداعميه.