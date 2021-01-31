عشرات القتلى والجرحى في انفجار سيارتين في حلب

أكدت مصادر سورية، اليوم الأحد، أن خمسة لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 25 عندما انفجرت سيارة ملغومة في شمال حلب.

وأوردت الوكالة العربية السورية للأنباء خبر الانفجار، لكنها لم تذكر أي تفاصيل عن عدد القتلى والمصابين.

وقالت مصادر من الجيش السوري الحر، إن سيارة ملغومة أخرى انفجرت عند نقطة تفتيش يديرها الجيش في منطقة بزاعة في حلب، مما أدى لمقتل ستة من أفراده وإصابة أربعة.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية أن عشرة قتلوا وأصيب 24 في هجومين في شمال سوريا اليوم الأحد، مضيفة أن سيارة ملغومة انفجرت في وسط منطقة أعزاز.