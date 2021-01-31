أكثر من مليونين و219 ألف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 2,219,793 شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، بحسب مصادر رسمية، اليوم الأحد.

وتأكدت إصابة أكثر من 102,514,200 شخص في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء، وشُفي من بينهم ما لا يقلّ عن 62,182,600 شخص.

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في عدد الإصابات المشخصة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة.

وسجلت السبت 13683 وفاة إضافية و511,755 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 3130 وفاة والمكسيك (1495) والبرازيل (1279).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء؛ إذ سجلت 439,536 وفاة من أصل 26,075,103 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً تأتي البرازيل التي سجلت 223,945 وفاة و9,176,975 إصابة والمكسيك مع 158,074 وفاة (1,857,230 إصابة) والهند مع 154,274 وفاة (10,746,183 إصابة) والمملكة المتحدة مع 105,571 وفاة (3,796,088 إصابة).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 182 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (168) والمملكة المتحدة (156) والجمهورية التشيكية (152) وإيطاليا (146).

وأحصت أوروبا 735,831 وفاة (33,294,313 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 595,569 وفاة (18,857,593 إصابة) والولايات المتحدة وكندا 459,451 وفاة (26,849,171 إصابة).

وسجلت في آسيا 240,102 وفاة (15,201,467 إصابة) والشرق الأوسط 97426 وفاة (4,724,476 إصابة) وإفريقيا 90469 وفاة (3,555,504 إصابة) وأوقيانيا 945 وفاة (31685 إصابة).



