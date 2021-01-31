فريق منظمة الصحة العالمية يصل سوق ووهان

زار فريق خبراء منظمة الصحة العالمية الذي يحقق في مصادر وباء كوفيد-19، اليوم الأحد، سوقاً في مدينة ووهان الصينية كان البؤرة الأولى لفيروس كورونا في الصين، حسبما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

ووصل أفراد الفريق إلى سوق هوانان للمأكولات البحرية الذي أُغلق منذ يناير الماضي ودخلوا إلى المكان المسيج.