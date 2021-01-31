2.54 مليون إصابة بكورونا في إيطاليا

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 54ر2 مليون حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الذي يسبب مرض كوفيد 19- في البلاد بلغ 88 ألفا و279 حالة. وأشارت البيانات إلى تعافي 99ر1 مليون شخص من المصابين بالمرض.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 52 أسبوعا.