701 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و13 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 701 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 851 أمس ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 470691 حالة. كما سجلت 13 وفاة جديدة نزولا من 22 أمس ليرتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 8259 وفاة.

وبدأ المغرب حملة تطعيم ضد كوفيد 19, بعد أن أعطى العاهل المغربي محمد السادس إشارة البداية بتلقيه اللقاح نفسه.

ومن المنتظر أن يلقح المغرب 80 في المئة من السكان الذين تفوق أعمارهم 17 عاما.

وبدأت الفرق الطبية ورجال الأمن والعاملون في الصفوف الأمامية بالتطعيم في انتظار تعميمها على باقي الناس.