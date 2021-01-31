إصابات كورونا في الولايات المتحدة تصل إلى 26 مليون حالة

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في الولايات المتحدة بنسبة 0.7 بالمئة خلال 24 ساعة لتصل إلى 26 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 3.29 مليون إصابة.

كما سجلت ولاية تكساس أكبر عدد وفيات جرى تسجيله في الـ24 ساعة الماضية، حيث توفي بها 622 شخصاً جراء الإصابة بفيروس كورونا.