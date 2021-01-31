إصابات كورونا العالمية تتجاوز 102.18 مليون حالة

بلغ عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم ما يربو على 102.18 مليون شخص ، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليونين و206 آلاف و 472 حالة وفاة.

وبحسب إحصاء لـ "رويترز" سجلت الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.