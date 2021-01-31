بلغ عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم ما يربو على 102.18 مليون شخص ، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليونين و206 آلاف و 472 حالة وفاة.
وبحسب إحصاء لـ "رويترز" سجلت الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 102.18 مليون حالة
بلغ عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم ما يربو على 102.18 مليون شخص ، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليونين و206 آلاف و 472 حالة وفاة.
المصدر: وام