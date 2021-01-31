مصر تسجل 547 إصابة جديدة بكورونا و 46 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 547 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و46 وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 493 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من مرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس إلى 129 ألفا و 293 حالة حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 165 ألفا و 293 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9263 وفاة.