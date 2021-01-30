الإمارات: مستعدون للتعاون لتحقيق تسوية سلمية في ليبيا

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات أنه «توجد حاجة ملحة لتجديد الجهود الدبلوماسية لحل النزاع في ليبيا، مؤكدة استعدادها للعمل عن كثب مع جميع أعضاء مجلس الأمن بما في ذلك الإدارة الأميركية الجديدة لتحقيق تسوية سلمية للشعب الليبي

وقالت لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمس، في بيان، تعقيباً على إعلان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا: «إن الدولة ترحب بدعوة المجلس إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا»، مؤكدة أن «التدخلات الأجنبية في هذا النزاع يجب أن تتوقف الآن».

وأوضحت أن «دولة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأن الحلول الدبلوماسية والسياسية هي السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الليبي».

وقالت: «إن تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا ضروري، أيضاً، لأمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط».

وأضافت: «إن الإمارات أيّدت باستمرار الحل السياسي الشامل والدائم للأزمة الليبية، وستقدم الدعم الكامل ليان كوبيش بصفته المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وإلى رايسيدون زينينجا بصفته منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)».

واعتبرت أن «الأولوية الأبرز هي الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيزه».

وأكدت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أن ذلك «سيُمكن ويُشجع مساراً سياسياً، وانتقالاً تقوده ليبيا يلبي تطلعات الشعب الليبي للاستقرار والسلام والازدهار، بما يتماشى مع مخرجات مؤتمر برلين».