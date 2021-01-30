الأمم المتحدة: سنواصل دعم الحوار في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أعرب المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، يان كوبيش، عن تطلعه لدعم الجهود الليبية المبذولة لتقدّم الحوارات السياسية، التي تدعمها الأمم المتحدة، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل العمل على هذه الجهود لدفع ليبيا نحو مسار السلام والوحدة الوطنية.

وتأتي تصريحات كوبيش قبل ساعات من توليه مهام منصبه الجديد كمبعوث أممي إلى ليبيا حيث تواجهه عدد من التحديات التي تهدد العملية السياسية في البلاد.

وقال الدكتور محمد المصباحي، رئيس مركز التمكين للبحوث والدراسات الاستراتيجية، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية أن الأمم المتحدة لن تقدم أي جديد فهي تعمل على إدارة الأزمة منذ سنوات وليس حلها وهي مشكلة كبيرة تواجه الشعب الليبي، لافتا إلى أن حل الأزمة لن يتم إلا بالوصول لانتخابات رئاسية وتشريعية والتي يصعب إجراؤها قبيل اخراج المرتزقة وحل الميليشيات وتسليم أسلحتها.

وأعرب المصباحي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» عن أمله في أن تجرى الانتخابات العامة نهاية العام الجاري، لافتا لوجود عدد من المؤشرات التي تؤكد صعوبة إجرائها في ظل عدم تفعيل مخرجات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي ووضع حد لعمليات نقل الأسلحة والمرتزقة الأجانب.

وأوضح أن الحوار الليبي - الليبي هو الوحيد الذي سيحل الأزمة بعيدا عن التدخلات الخارجية، داعيا الجامعة العربية والاتحاد الافريقي للعب دور بارز ومؤثر في الأزمة وعدم ترك الساحة لأطراف خارجية تتلاعب بمصير الليبيين.

فيما حذر السياسي الليبي فرج ياسين المبعوث الأممي الجديد من السير على نهج سابقيه في تشخصيهم الخاطئ للأزمة، مؤكداً رفض الشعب الليبي لأي محاولات لفرض الجماعات المتأسلمة في المشهد السياسي.

وأشار ياسين في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى وجود ضغوطات تمارسها الدول الغربية لفرض شخصيات بعينها على المشهد السياسي الليبي، مستبعدا نجاح أي حوار من دون إيجاد حل لمشكلة الميليشيات المسلحة غرب البلاد.

وعن إمكانية إجراء الانتخابات العامة في ليبيا نهاية العام الجاري، لفت السياسي الليبي إلى أن ذلك مرهون بالمجلس الرئاسي الجديد ومدى جدية الأمم المتحدة في المطالبة بإخراج المرتزقة والميليشيات المتطرفة من ليبيا.

من جانبه، اعتبر عضو مجلس النواب الليبي مصباح دومة أن خروج كل القوات الاجنبية من ليبيا وإيقاف جلب الأسلحة لدعم أطراف الصراع مطلب لا يمكن التنازل عنه، داعيا جميع الدول إلى دعم السلام والتنمية بدلاً من جلب المرتزقة والحرب.

عسكريا، أعلن الجيش الليبي، عن وجود مخططات لتفجير مقرات عامة منها الأمم المتحدة في البلاد، متهما الميليشيات المتطرفة والإجرامية بمحاولة عرقلة التسوية السلمية للأزمة الليبية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان له امتلاكهم معلومات موثوقة بأن الميليشيات التي يرأسها المدعو بشير البقرة، وبقايا مجلسي إرهاب بنغازي ودرنة، يخططون لتفجير مقرات عامة وخاصة منها مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس بحي جنزور.

البرلمان الأفريقي يطالب بانسحاب الأجانب من الأراضي الليبية

طالب المستشار السياسي للبرلمان الأفريقي مصطفى الجندي المجتمع الدولي بصفة عامة والأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة بالإسراع في تنفيذ مبادرة ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى مغادرة كل الأجانب من الأراضي الليبية. وأكد مصطفى الجندي في بيان أصدره أمس، أن دعم ومساندة العالم كله لهذه الدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة هو السبيل الوحيد والحقيقي لعودة الاستقرار والأمن داخل ليبيا، منوها بتأكيد المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفانى وليامز في كلمة لها باجتماع مجلس الأمن بأن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي وُقّع في جنيف في أكتوبر الماضي لا يزال صامدا .