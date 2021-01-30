انفجارات تضرب مناطق النفوذ الإيراني شرق سوريا

دمشق (وكالات)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بسماع دوي انفجارات عنيفة في مناطق النفوذ الإيراني بريف البوكمال، شرقي دير الزور وذلك غداة الكشف عن وصول شحنة صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى إيرانية الصنع للمنطقة.

وقال المرصد: إن الانفجارات سمعت تحديداً في منطقة «العباس» التابعة للبوكمال التي توجد فيها قوات إيرانية وميليشيات موالية لها.

وأضاف، أنه لم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجارات وأسبابها، لكنه أشار إلى حوادث مماثلة وقعت في وقت سابق من هذا الشهر وتبين أنها جاءت نتيجة قيام ميليشيات موالية لطهران بتفجير ذخائر وأسلحة تضررت من قصف إسرائيلي سابق.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف أمس الأول، عن تسلم ميليشيا «كتائب حزب الله» العراقية شحنة صواريخ أرض - أرض قصيرة ومتوسطة المدى إيرانية الصنع غربي دير الزور.

ونقل المرصد عن مصادر قولها، إن «حزب الله» المتمركز في محيط بلدة «التبني» الخاضعة لسيطرة الجيش السوري غربي دير الزور، تسلم شحنة الصواريخ، حيث جرى إدخالها عبر معابر غير رسمية بين سوريا والعراق عبر شاحنات مدنية وبلغ عدد الصواريخ 56 صاروخاً.

وكثفت اسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا. وأوقعت غارات إسرائيلية على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا يوم 13 يناير، 57 قتيلا على الأقل من الجيش وميليشيات موالية لإيران، في حصيلة تعد الأعلى منذ بدء الضربات الإسرائيلية في سوريا.

وفي سياق آخر، قتل وجرح عدد من الأشخاص بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين التي تسيطر عليها فصائل مدعومة من تركيا في شمال سوريا الغربي.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن طفلين كانا من بين الضحايا الذين بلغ عددهم في حصيلة أولية 6 قتلى و9 جرحى. وذكرت أن الانفجار وقع في حي الصناعة في المدينة ونجم عن انفجار سيارة لبيع المحروقات.

وكانت المدينة شهدت في نوفمبر الماضي انفجار سيارة مفخخة في حي الأشرفية بمركز المدينة أسفر عن قتيلين و17 جريحاً.