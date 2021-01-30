اليمن: قتلى وجرحى بانفجار محطة غاز في البيضاء

صنعاء (وكالات)

لقي ثلاثة مدنيين حتفهم وأصيب 30 آخرون، أمس، في انفجار وقع بمحطة لتعبئة مادة الغاز بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال شهود عيان، إن انفجاراً ضخماً وقع بمحطة تعبئة الغاز في حي عزة، بجانب مقر البنك اليمني للإنشاء والتعمير وسط المدينة، أثناء تجمع عشرات المدنيين في انتظار دورهم لتعبئة الغاز.

وشوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من المحطة، حسبما أفاد الشهود، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ما لا يقل عن 30 آخرين، فضلاً عن احتراق عدد من المحال وورش إصلاح السيارات القريبة من المحطة.

وبحسب شهود العيان، فقد نقل عشرات الضحايا إلى مستشفيات المدينة، التي أطلقت نداء استغاثة لمساعدة المصابين. وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تبين مدى قوة الانفجار.

وسبق أن وقعت عدد من الانفجارات خلال الأشهر الماضية في محطات لتعبئة الغاز والبنزين في محافظات إب والحديدة وصنعاء.

وتنتشر الأسواق السوداء للمشتقات النفطية بشكل كبير في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية.