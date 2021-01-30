«اليونيسف» تعرب عن قلقها لإصابة عدد من الأطفال خلال الاحتجاجات

بيروت (وكالات)

أعربت منظمة «اليونيسف» عن شعورها بقلق بالغ إزاء إصابة عددٍ من الأطفال خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين في طرابلس.

ودانت «اليونيسف» جميع أعمال العنف التي تؤثر على الأطفال، حيث لا ينبغي دفع أي طفل للمشاركة في أعمال عنف أو أن يشهد عليها أو يكون هدفاً لها، داعية إلى أن يكون التمسك بحق كل طفل ومراهق في السلامة والحماية مسؤولية الجميع.

ونقل موقع «النشرة» اللبناني عن ممثلة «اليونسف» في لبنان يوكي موكو قولها، إن «المواجهات المستمرة بين القوى الأمنية والمتظاهرين في طرابلس​، تتسبب بخسائر غير مقبولة في صفوف الأطفال، واستناداً إلى غرف الطوارئ، أصيب 70 طفلاً على الأقل خلال هذه المواجهات هذا الأسبوع». ولفتت موكو إلى أنه من مسؤولياتنا الجماعية ضمان عدم جر أي طفل إلى عالم الكبار حيث يتعرض لأشكال العنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال.