خبراء لـ«الاتحاد»: أنقرة تحولت إلى «الحديقة الخلفية» لاستخبارات طهران

أحمد عاطف، عبدالله أبوضيف (القاهرة)

قال خبراء ومحللون في الشؤون التركية والإيرانية، إن هناك شبه مقايضة غير معلنة بين تركيا وإيران على الأمن مقابل الاقتصاد، وهو ما جعل تركيا مكاناً غير آمنٍ للمعارضين الإيرانيين.

وأضاف الخبراء، أن الفترة الماضية شهدت عمليات خطف وقتل لسياسيين ومعارضين من إيران في تركيا.

وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن ملاذات وصفتها بأنها «مشكوك فيها»، وفرتها تركيا للإيرانيين الهاربين من الاضطهاد في بلادهم، موضحة أن عمليات الاختطاف والقتل أخافت المعارضين الباحثين عن المأوى في تركيا، ما دفعهم للبحث عن أماكن أبعد، إلا أن ذلك لم يخفِ خوفهم من غدر أنقرة وتسليمهم إلى طهران، لا سيما أنه منذ عقود كانت تركيا أول ملجأ وملاذ للعديد من الإيرانيين الذين يعبرون الحدود بطريقة غير قانونية أو يستغلون سياسة التأشيرة الخاصة بالزوار. وقال الباحث والمحلل السياسي التركي حميد بيلجي، إن التقارب بين أردوغان وإيران مستمر منذ فترة طويلة، ويظهر ذلك في عدم وجود أي أزمة بين الطرفين طوال السنوات الماضية، معتبراً أن اتخاذ العديد من الهاربين الإيرانيين تركيا ملاذاً لهم، أمر فيه كثير من الخطورة، خاصة أنه قد يسمح بتسليمهم إلى طهران مرة أخرى، في حال تورط أحدهم في أزمة سياسية كبرى مع النظام السياسي القائم في إيران.

وأضاف بلجي لـ«الاتحاد»، أن هذه الأمور متوقعة، خاصة أن النظام التركي لن يضحي بعلاقاته مع إيران في سبيل حماية أي من المعارضين لها، مشيراً إلى أنه يتوقع استخدامهم الأراضي التركية مركز عبور إلى أوروبا، لكن من الصعب بقاؤهم فيها فترات طويلة، خشية تسليمهم مرة أخرى إلى طهران، خاصة في ظل اتفاقية تسليم الهاربين المشتركة بين الطرفين.

وكان قد وصل آلاف الإيرانيين بصفتهم لاجئين منذ عام 2009 إلى تركيا، حيث سجلت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة نحو 40 ألف إيراني يسعون للحصول على حماية دولية في تركيا في 2017.

وخلال الأشهر الأخيرة، تعرض عدد من المعارضين الإيرانيين للاستهداف من قبل حكومة طهران، إذ تعرض المعارض البارز حبيب شعب للاختطاف والإعادة القسرية إلى إيران من تركيا، بحسب ما قاله مسؤول تركي كبير الأسبوع الماضي، وتوصل المحققون إلى أن عملاء الاستخبارات الإيرانية استدرجوه من منزله في السويد إلى تركيا.

وأكد محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، أن تركيا جعلت من نفسها حظيرة أو ما يمكن أن نسميه بـ«الحديقة الخلفية» لإيران تمارس فيها الأعمال الاستخباراتية والأمنية مقابل أن تترك إيران منافذ اقتصادية لتركيا.

ولفت أبو النور لـ«الاتحاد»، إلى أن هناك شبه مقايضة متفق عليها غير معلنة أو رسمية على الأمن مقابل الاقتصاد، أي أن البنوك التركية هي التي تتعامل في أرباح التهرب الإيراني من العقوبات الأميركية، فيما تركت إيران الساحة الكردية كاملة لتركيا في كردستان والعراق، ممثلة في قطاعات الفندقة والعقارات والمشتريات للفرس.

وأشار الباحث إلى أنه كل يوم يلقى القبض على سياسي أو صحفي إيراني في تركيا وإذا لم يطالوه يقتلونه؛ ولذلك أصبحت تركيا منطقة وملاذاً خطراً للغاية للمعارضين الإيرانيين.

تركـيا تؤجج النزعة القومية في اليونان

تحاول تركيا دائماً استغلال النزعة القومية في إطار صراعاتها الإقليمية حيث تعمل على استخدام الأقليات التركية في عددٍ من الدول كورقة لتحقيق أطماعها.

وتقوم أنقرة بالسياسات نفسها لتأجيج النزعة القومية في الجارة اليونان رغم الجهود المبذولة مؤخراً لحل الخلافات مع أثينا بخصوص ملف التنقيب شرق المتوسط، وجهود حل الأزمة القبرصية بإشراف أممي.

وأكدت أنقرة وقوفها إلى جانب الأقلية التركية في اليونان في ما عرف «بيوم المقاومة الوطنية» لأتراك «تراقيا الغربية».

جاء ذلك في رسالة أصدرتها وزارة الخارجية التركية، أمس الأول، بمناسبة «يوم المقاومة الوطنية والتضامن» في تراقيا الغربية، الموافق 29 يناير، وهو يوم تعتبره أنقرة حدثاً تاريخياً بسبب تعرض الأقلية التركية سنة 1990 لهجوم من متطرفين قوميين يونانيين. وترى تركيا أن اليونان تريد أن تنفي الهوية العرقية للأقلية التركية من تراقيا الغربية على أساس أن معاهدة لوزان للسلام تصف الأتراك «بالأقلية المسلمة»، فيما تقول السلطات التركية أن الاتفاقية والبروتوكول الموقعين مع اليونان بشأن تبادل السكان الأتراك واليونانيين عام 1923 تشير بكل وضوح إلى الأتراك واليونانيين. ولكن رغم التهم التي توجهها أنقرة لأثينا بقمع حقوق الأقلية التركية لكن اليونان تؤكد أنها تقوم بما عليها تجاه مواطنيها مهما اختلفت أعراقهم ودياناتهم. وتذكر اليونان دائماً بانها سمحت لمعلمين أتراك بتنسيق مع السلطات التركية على تعليم الأقلية المسلمة لديها، لكن ذلك لم يستمر طويلاً مع سياسات أنقرة التصعيدية ضد أثينا، والتي انعكست سلباً على الأقلية التركية في اليونان.