سقوط مقذوف عسكري بمنطقة جازان أطلقه الحوثي

أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان في السعودية أنها تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري تم إطلاقه من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان.

وصرح العقيد محمد بن يحيى الغامدي المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني - في بيان الليلة - أنه بمباشرة جهات الاختصاص البلاغ في الموقع، تبين أنه مقذوف عسكري من نوع «كاتيوشا»، سقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام، وتناثرت شظاياه في مواقع عدة مختلفة، ولم تنتج عنه أي إصابات أو أضرار.



