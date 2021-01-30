«التحالف» يدمر «مسيرة» مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.