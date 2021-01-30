فريق من «الصحة العالمية» يزور مستشفى في ووهان استقبل أولى الإصابات بـ«كورونا»

يواصل خبراء منظمة الصحة العالمية الذين يحققون في منشأ فيروس كورونا، اليوم السبت، زياراتهم في مدينة ووهان الصينية حيث توجهوا إلى مستشفى استقبل مصابين أوائل بكوفيد-19 ومعرض دعائي يحتفي بتعافي الصين من الوباء، في اليوم الثاني من تحقيقهم الميداني حول مصدر المرض.

وهذه الزيارة لمنظمة الصحة العالمية شديدة الحساسية من الناحية السياسيّة بالنسبة لبكين المتهمة بأنها تأخرت في التحرك في مواجهة أولى الإصابات بكوفيد-19 في المدينة الهائلة الواقعة في وسط الصين.

ويلتزم النظام الشيوعي الصيني شبه صمت حيال هذه الزيارة وتقلل بكين من أهمية مهمة الخبراء الأجانب. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان الجمعة «إنه ليس تحقيقاً»، رافضاً توجيه أصابع الاتهام إلى بلاده.

ولا يزال جدول أعمال خبراء المنظمة غامضاً. وتبقى المنشورات التي يكتبونها على مواقع التواصل الاجتماعي وتلك الصادرة عن منظّمة الصحّة العالميّة، المصدر الأساسي للمعلومات.

بعد أن خرج المحققون الخميس من حجر صحي استمرّ 14 يوماً، توجهوا صباح السبت وسط حراسة مشددة وبعيداً من الإعلام، إلى مستشفى جينينتان في ووهان.

وكان هذا المركز الطبي أول مستشفى استقبل مرضى تم تشخيص إصابتهم بكوفيد-19 في أواخر 2019، فيما كانت الفوضى والأخبار المروعة عن الفيروس تنتشر في المدينة حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى.

وكتب أحد أفراد الفريق بيتر دازاك في تغريدة أن الزيارة إلى المستشفى كانت «فرصة مهمة للتحدث مباشرة مع طواقم طبية كانت على الأرض في تلك الفترة الحرجة من محاربة كوفيد».

لكن لا يزال هناك شكوك حول الفائدة من العناصر التي سيتمكن المحققون من جمعها، بعد عام على بدء تفشي الوباء وفي مواجهة السلطات الصينية المعروفة بممارستها تعتيماً على المسائل الحساسة.



