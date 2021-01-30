الكويت تسجل 514 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 164622 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 959 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 52 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6259 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 8336 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص 1520587 فحصاً، مشيراً إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 6.2 في المئة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق، اليوم شفاء، 501 إصابة في الساعات ال24ـ الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 157404 حالات.



