أكثر من مليون و206 آلاف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 2.206.873 شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة السبت عند الساعة 11.00 ت غ.

وتأكدت إصابة أكثر من 102.002.160 شخصاً في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء، وشُفي من بينهم ما لا يقلّ عن 61.888.000 شخص.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في عدد الإصابات المشخصة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة.

وسجلت الجمعة 15361 وفاة إضافية 592.397 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 3614 وفاة والمكسيك (1434) والمملكة المتحدة (1245).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء، إذ سجلت 436.810 وفيات من أصل 25.933.227 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا تأتي البرازيل التي سجلت 222.666 وفاة و9.118.513 إصابة والمكسيك مع 156.579 وفاة (1.841.893 إصابة) والهند مع 154.147 وفاة (10.733.131 إصابة) والمملكة المتحدة مع 104.371 وفاة (3.772.813 إصابة).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 181 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (167) والمملكة المتحدة (154) والجمهورية التشيكية (151) وإيطاليا (145).

وأحصت أوروبا 731.716 وفاة (33.147.191 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 591.788 وفاة (18.742.191 إصابة) والولايات المتحدة وكندا 456.585 وفاة (26.702.635 إصابة).

وسجلت في آسيا 239.101 وفاة (15.139.780 إصابة) والشرق الأوسط 96.904 وفاة (4.701.780 إصابة) وإفريقيا 89.834 وفاة (3.536.815 إصابة) وأوقيانيا 945 وفاة (31.681 إصابة).



