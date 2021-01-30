515 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت تسجيل تسع وفيات و515 إصابة جديدة بكورونا و550 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)،إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 9ر93% ، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5%، ونسبة الوفيات 1ر1 % من مجمل الإصابات.



