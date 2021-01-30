فرنسا تعلق جميع الرحلات مع الدول غير الأوروبية لمواجهة سلالات كورونا المتحورة

أعلنت الحكومة الفرنسية سلسلة إجراءات جديدة لمواجهة انتشار سريع للسلالة الجديدة من فيروس كورونا حول العالم، بينها تعليق الرحلات الجوية مع الدول غير الأوروبية لكنها تفادت فرض حجر صحي شامل في البلاد.

وقال رئيس الحكومة جان كاستيكس في تصريح صحافي الليلة الماضية عقب اجتماع مجلس الدفاع المصغر في قصر الإيليزيه ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون "ستغلق فرنسا حدودها أمام جميع الدول من خارج الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من منتصف ليل يوم الأحد ما لم يكن هناك سبب مقنع للحد من انتشار وباء فيروس كورونا و سلالاته المتحورة .. وأي دخول إلى فرنسا من إحدى دول الاتحاد الأوروبي سيكون مشروطًا بالإدلاء بنتيجة اختبار PCR سلبية باستثناء العاملين عبر الحدود".

وأكد كاستيكس أن حكومته قررت تفادي فرض حجر صحي جديد شامل في البلاد في الوقت الراهن معلنا عن تشديد الإجراءات في المحلات التجارية بالتوازي،حيث سيتم إغلاق جميع المحلات غير الغذائية التي تزيد مساحتها عن 20 ألف متر مربع، مؤكدا أن حكومته ستشجع أكثر العمل عن بعد خلال شهر فبراير.