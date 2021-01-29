ماكرون: المفاوضات مع طهران ستكون صارمة للغاية

باريس (وكالات)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أن «التفاوض مع إيران سيكون متشدداً جداً، وسيُطلب منها ضمّ شركاء فرنسا في المنطقة إلى الاتفاق النووي، ومن ضمنهم السعودية».

وأكد ماكرون أنه «يجب التوصل إقليمياً إلى عقد من الثقة مع السعودية، ويجب ضمّها إلى أي اتفاق مع إيران». وأضاف الرئيس الفرنسي، في جلسة حوار خاصة مع ممثلي وسائل إعلام أميركية وأوروبية: «يجب عدم ارتكاب خطأ عام 2015، عندما استبعد الاتفاق النووي القوى الإقليمية».

وحذر ماكرون من أن «الوقت المتبقي لمنع إيران من حيازة سلاح نووي قصير جداً».

إلى ذلك، دعا سياسيون أوروبيون إلى مواجهة ما وصفوه بـ«إرهاب الدولة» الذي يمارسه النظام الإيراني من اغتيالات وعنف على الأراضي الأوروبية، وذلك قبيل أيام من النطق بالحكم على الخلية التي كان يقودها الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي المتهم بالإرهاب لتخطيطه ومحاولة تنفيذه تفجيراً خلال مؤتمر منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة قرب باريس عام 2018.

وتصدر محكمة أنتويرب في بلجيكا حكمها فيما يتعلق بتهم الإرهاب الموجهة ضد الدبلوماسي الإيراني وخليته في 4 فبراير المقبل.

وجاءت المطالبة خلال مؤتمر افتراضي، بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية الأوروبية البارزة، بمن فيهم جوليو تيرزي وزير الخارجية الإيطالي السابق، وأليخو فيدال كوادراس نائب الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، والسياسي البريطاني ستروان ستيفنسون منسق «الحملة من أجل التغيير في إيران»، وباولو كازاكا العضو السابق في البرلمان الأوروبي.

وناقش المؤتمر السياسة المفترض اتباعها من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه إيران، وحذر المشاركون فيه من عواقب المهادنة واتخاذ موقف ضعيف إزاء ممارسات النظام.

وقال آلیخو فیدال کوادراس، الذي کان یدیر الندوة: «إن النظام الإيراني قمعي بطبيعته، ويجب أن يجعل هذا الأمر ملف إيران أولوية قصوى في السياسة الأوروبية».

وأضاف: «أنصح صانعي السياسة بالتالي: إذا كنتم تريدون السلام والاستقرار في المنطقة، فلا تتعاملوا مع هذا النظام، لأن استمرار العلاقات معه أمر يشجعه على انتهاك حقوق الإنسان، وممارسة الإرهاب وشن الحروب بالوكالة».

وأكد أن «أسدي هو رئيس شبكة إرهاب تمتد في 11 دولة أوروبية، وهذه هي قمة جبل الجليد فقط».

بدوره، قال جوليو تيرزي وزير الخارجية الإيطالي السابق: «إن هذه القضية بمثابة نقطة تحول لفهم كامل حول كيف تهدد إيران وهيكلها الإجرامي والإرهابي أوروبا، فهذا النظام يعتبر الدولة الأولى الراعية للإرهاب ويغذي الحروب في الشرق الأوسط».