واشنطن تحذر طالبان من عدم الوفاء بتعهداتها

واشنطن (وكالات)

أكدت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون»، أمس، أن إدارة الرئيس جو بايدن ترى أن من الصعب المضي قدماً نحو تسوية عبر التفاوض مع حركة طالبان في أفغانستان من دون التزام الحركة بتعهداتها في اتفاق العام الماضي، لكنها أوضحت أن واشنطن ستظل ملتزمة بهذا المسعى.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي للصحفيين: «من دون التزامهم بتعهداتهم بنبذ الإرهاب، ووقف الهجمات على قوات الأمن الأفغانية، سيكون من الصعب رؤية مسار محدد للمضي قدماً في تسوية عبر التفاوض، لكننا لا نزال ملتزمين بها».

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة لم تتخذ قراراً بعد بشأن عدد جنودها في أفغانستان في المستقبل.

وهذه المرة الأولى التي تصدر إدارة الرئيس الجديد جو بايدن موقفاً واضحاً إلى هذا الحدّ بشأن سلوك «طالبان»، بعد أن أعلنت الإدارة الجديدة أنها تعتزم تقييم احترام «طالبان» لالتزاماتها.

وينصّ الاتفاق، الذي أبرمته إدارة ترامب، على الانسحاب الكامل للقوات الأميركية بحلول مايو مقابل تعهّد «طالبان» بعدم السماح لتنظيمات إرهابية بأن تنشط من المناطق الخاضعة لسيطرتها، وعدم استهداف القوات الأميركية.

وفي الأشهر الأخيرة، شنّ الجيش الأميركي عدة ضربات جوية ضد «طالبان»، دعماً للقوات الحكومية الأفغانية.

ولم تحول مفاوضات السلام الأخيرة دون تصاعد أعمال العنف منذ بضعة أشهر في كابول وعدة أقاليم أفغانية، حيث تحصل اغتيالات موجّهة تستهدف صحافيين وشخصيات سياسية وناشطين في مجال حقوق الإنسان.