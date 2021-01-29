قتلى وجرحى حوثيون بمحاولة تسلل فاشلة في «باقم» بصعدة

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

لقي ما لا يقل عن 7 من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم، برصاص الجيش اليمني، أمس، إضافة إلى تدمير آلياتهم في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأكد مصدر عسكري، أن قوات الجيش تصدت لمحاولة تسلل قامت بها مجاميع من ميليشيات الحوثي الإرهابية على ميسرة التباب السود تعتبر هي الأعنف منذ منتصف العام الماضي في جبهة باقم بمحافظة صعدة.

وأضاف العباسي أن مدفعية الجيش بعد عملية رصد دقيقة، تمكنت من استهداف عدد من العربات المدرعة التابعة للميليشيات بالقرب من مثلث باقم كانت في طريقها إلى مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.