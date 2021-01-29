خبراء يتمسكون بتوصية عدم إعطاء لقاح «أسترازينيكا» لمن فوق 64 عاماً

جددت الهيئة المختصة باللقاحات في ألمانيا، اليوم الجمعة، توصيتها بعدم إعطاء لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 64 عاماً، في موقف يتعارض مع ما أعلنته الوكالة الأوروبية للأدوية.

وقالت الهيئة الألمانية، في توصية نشرت اليوم الجمعة «لا نوصي، في الوقت الحالي وعلى ضوء البيانات المتوفرة، باللقاح إلا لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً»، مكررة بذلك توصية كانت أعلنتها أمس الخميس.

وأضافت «لا توجد بيانات كافية للبتّ بفاعلية اللقاح عند الأشخاص البالغة أعمارهم 65 عاماً وما فوق».

ومن المرجح أن تتبع وزارة الصحة الألمانية هذه التوصية في قرارها اعتماد اللقاح في ألمانيا والذي ينتظر صدوره الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

إلا أن الوكالة الأوروبية للأدوية، وافقت اليوم الجمعة على استخدام لقاح «أسترازينيكا» في الاتحاد الأوروبي لمن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً دون تحديد سقف عمري.

وبات اللقاح، الذي تطوره مجموعة «أسترازينيكا» بالتعاون مع جامعة أوكسفورد البريطانية، ثالث لقاح تعطيه وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر بعد لقاحي «بيونتك-فايزر» و«موديرنا».