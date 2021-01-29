الجزائر تتسلم أول شحنة من لقاح كورونا وتبدأ التطعيم غداً

حصلت الجزائر، اليوم الجمعة، على الشحنة الأولى من اللقاح الروسي "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا المستجد استعداداً لإطلاق حملة تطعيم عامة ضد المرض تبدأ غداً السبت.

وحطت طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية في الجيش الجزائري، مساء اليوم، في مطار "بوفاريك" العسكري بالضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية محملة بالشحنة الأولى من اللقاح الروسي.

وكشف عمار بلحيمر الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي، أن بلاده ستتحصل على الدفعة الأولى من اللقاح البريطاني "أسترازينيكا" بعد غد الأحد، موضحاً أن هذه الشحنة سيتم استلامهما في مطار "هواري بومدين" بالعاصمة الجزائرية.

كما أكد بلحيمر استلام شحنات أخرى من لقاحات من الهند والصين ودول أخرى، في الأيام القليلة القادمة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحملة الوطنية للتطعيم ستنطلق غداً السبت في مدينة البليدة، وستشمل في البداية الأشخاص المسنين والذين يعانون من أمراض مزمنة وموظفي القطاع الصحي، على أن تشمل بداية من بعد غد الأحد، أفراد الأجهزة الأمنية والدفاع المدني، والسياسيين ومنتسبي قطاع الإعلام.

في السياق ذاته، سجلت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجموع الإصابات إلى 106887.

وأفاد جمال فورار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في اللقاء الصحفي اليومي، برصد 3 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 2884.