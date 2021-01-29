الاتحاد الأوروبي يعتمد لقاح «أسترازينيكا» ضد كورونا

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، على استخدام لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا المستجد لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً.

وقالت الوكالة إنها تعتقد أن اللقاح مناسب أيضًا لكبار السن.

كانت دول الاتحاد الأوروبي تترقب بشدة قرار الوكالة الأوروبية، خصوصاً بشأن ما إذا كانت ستحذو حذو الهيئة الألمانية للقاحات التي أوصت، أمس الخميس، بعدم إعطاء لقاح أسترازينيكا لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، معتبرةً أن البيانات المتوفرة عن هذه الفئة «غير كافية».

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية، في بيان، إنّها أوصت «بمنح ترخيص تسويق مشروط للقاح أسترازينيكا (...) للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما».

وأفادت الوكالة الأوروبية بأنه «لا توجد بعد نتائج كافية من المشاركين» في التجارب الذين تفوق أعمارهم عن 55 عاماً من أجل احتساب مدى فاعلية اللقاح عند هذه الفئة، لكن «من المتوقع أن يوفر حماية» لأنه تم رصد استجابة مناعية.

وأوضحت أنه مع «توافر معلومات موثوقة حول سلامة» اللقاح لمن تفوق أعمارهم 55 عاماً، «قدّر خبراء الوكالة الأوروبية للأدوية أنه يمكن إعطاء اللقاح للأشخاص المتقدمين في السن».

وأضافت أنه «ينتظر توافر معلومات إضافية من دراسات جارية، تضم نسبة أعلى من المشاركين المتقدمين في السن».

وبات اللقاح، الذي تطوره مجموعة «أسترازينيكا» بالتعاون مع جامعة «أوكسفورد» ثالث لقاح توافق وكالة الأدوية الأوروبية على استخدامه بعد لقاح «بيونتك-فايزر» و«موديرنا».

يأتي قرار الوكالة الأوروبية للأدوية، فيما أثارت المجموعة منذ أيام غضب القادة الأوروبيين، بعدما أعلنت أنها لن تتمكن من تسليم سوى «ربع» الجرعات المتفق عليها أساساً مع الاتحاد الأوروبي في الفصل الأول.

ونشر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عقده مع شركة أسترازينيكا حول لقاحها ضد كوفيد-19، وذلك لتذكيرها بالتزاماتها بعد إعلانها الأسبوع الماضي حصول تأخير في عمليات الإنتاج.

وقدمت أسترازينيكا رسمياً في 12 يناير الجاري طلب ترخيص لتسويق لقاحها في دول الاتحاد الأوروبي الـ27. وخضع اللقاح مذاك لـ«تدقيق متواصل» من الوكالة.