الحكومة اللبنانية تندد بالاحتجاجات العنيفة في طرابلس

ندد الرئيس اللبناني ورئيس حكومة تصريف الأعمال، اليوم الجمعة، بالمظاهرات العنيفة التي تشهدها مدينة طرابلس احتجاجاً على إجراءات العزل العام.

واشتبك المحتجون، لليلة الرابعة على التوالي، مع قوات الأمن وأشعلوا النار في مبنى البلدية.

وندد الرئيس اللبناني ميشال عون بالعنف.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في بيان "المجرمون، الذين أحرقوا بلدية طرابلس، وحاولوا إحراق المحكمة الشرعية، وعاثوا فساداً في المدينة ومؤسساتها الرسمية والتربوية والاقتصادية، إنما عبروا عن حقد أسود دفين على طرابلس وعنفوانها".

وأضاف "التحدي الآن هو في إسقاط أهداف هؤلاء المجرمين، بالقبض عليهم، واحداً واحداً، وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم على ما ارتكبوه بحق طرابلس وأبنائها الصامدين".

وفرضت الحكومة إغلاقا شاملا، منذ 11 يناير الجاري مصحوبا بحظر تجول دائم حتى 8 فبراير المقبل في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 2500 في أنحاء البلاد.

وأتت النيران على مبنى بلدية مدينة طرابلس بعدما اشتعلت فيه قبيل منتصف ليل الخميس. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين ألقوا العبوات الحارقة.

وحذر نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء الأسبق من طرابلس، اليوم الجمعة، من أنه إذا تبين عجز الجيش عن السيطرة على الوضع في مدينته بالسرعة الكافية، فقد يكون ذلك مقدمة لاضطراب خطير.

ويعيش لبنان أزمة مالية منذ عام 2019 ضاعفها تفشي فيروس كورونا وما صاحبه من إغلاق لكبح الوباء.