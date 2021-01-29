الخبراء الدوليون يزورون أول مستشفى رصد فيه كورونا في ووهان

زار خبراء منظمة الصحة العالمية، الذين يبحثون حول منشأ فيروس كورونا المستجد، المستشفى الذي رصد فيه المرض لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في نهاية 2019.

وكتب بيتر دازاك، أحد أعضاء الوفد، في تغريدة "أول زيارة في غاية الأهمية". وأضاف "نحن في المستشفى الذي عالج بعض أولى الحالات المؤكدة لكوفيد-19. سنلتقي بالأطباء والموظفين الذين عملوا على هذا الأمر، للتحدث بصراحة عن تفاصيل عملهم".

كما التقى أعضاء الفريق بعلماء صينيين.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، أن الزيارات الأولى ستشمل معهد ووهان لعلم الفيروسات وسوق "هوانان" ومختبر ووهان، وهي ثلاثة مواقع يعتقد أنها مرتبطة بالفيروس.

وأشارت المنظمة، في تغريدة، إلى أن "الفريق سيزور مستشفيات ومختبرات وأسواقاً" وسيلتقي الخبراء "مع أوائل المتعاملين (مع المرض) وبعض المصابين الأوائل بكوفيد-19".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الجمعة، "أريد أن أؤكد أن هذا التعاون وهذا التبادل بين الخبراء الدوليين من منظمة الصحة العالمية والخبراء الصينيين هو أحد أوجه البحث العالمي حول أصل فيروس كورونا. إنه ليس تحقيقًا".

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في تغريدة في وقت متأخر الخميس، إنه أجرى "حديثاً صريحاً" مع وزير الصحة الصيني ما شياوي.

وقال "طلبت أن يحصل العلماء الدوليون على الدعم والقدرة على الوصول (إلى المعلومات) والبيانات التي يحتاجونها والفرصة للانخراط بشكل كامل مع نظرائهم الصينيين".

وتصر منظمة الصحة العالمية على أن التحقيق لا يهدف إلى "اتهام" بلد أو سلطة، ولكن "لإدراك ماذا جرى لتفادي حدوثه من جديد مستقبلاً".