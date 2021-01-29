انفجار عبوة ناسفة قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

أعلن متحدث باسم الشرطة الهندية، وقوع انفجار صغير قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة نيودلهي، اليوم الجمعة.

وأضافت الشرطة أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة وأنه لم يسفر عن إصابات.

وفرض طوق أمني في محيط السفارة بعد وقوع الانفجار، وهرع عناصر الشرطة وخبراء تفكيك المتفجرات إلى المكان.

وذكر بيان للشرطة أن الانفجار نجم عن "عبوة بدائية الصنع شديدة الضعف" دمرت نوافذ ثلاث سيارات مجاورة.

وأضاف البيان أن "الانطباعات الأولى تشير إلى محاولة خبيثة لخلق ضجة".