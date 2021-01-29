المجر أول دولة في الاتحاد الأوروبي توافق على استخدام لقاح سينوفارم

باتت المجر، اليوم الجمعة، أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقر استخدام لقاح "سينوفارم" المضاد لمرض كوفيد-19.

وقالت سيسيليا مولر، كبيرة مسؤولي الصحة في البلاد "وافق المعهد الوطني للصيدلة والتغذية اليوم على استخدام لقاح سينوفارم".

كانت المجر أول دولة أيضاً في الاتحاد الأوروبي تمنع، الأسبوع الماضي، رخصة مؤقتة للقاح "سبوتنيك-في" الروسي.

وأطلقت دول الاتحاد الأوروبي، في نهاية ديسمبر الماضي، حملات عامة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 باستخدام لقاح طورته شركتا "بيونتك" الألمانية و"فايزر" الأميركية.

إلا أن نقص الجرعات أدى إلى تباطؤ كبير في حملة التطعيم.