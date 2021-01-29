إصابات كورونا حول العالم تصل إلى نحو 101.5 مليون

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول أنحاء العالم وصل إلى 101 مليون و475 ألفاً و956 اليوم الجمعة. وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، تسبب «مرض كوفيد-19» الذي يسببه فيروس كورونا في وفاة مليونين و191 ألفاً و490 مريضاً.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي تقدم بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



