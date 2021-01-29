المكسيك تتخطى الهند وتسجل 1506 وفيات جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المكسيكية أمس الخميس 18670 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و1506 حالات وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و825519 والوفيات إلى 155145.

ويرفع عدد الوفيات الأخير الرقم الإجمالي إلى مستوى يتجاوز ذلك المسجل في الهند، ومن ثم تأتي المكسيك في المركز الثالث من حيث أكبر عدد وفيات بفيروس كورونا في العالم.