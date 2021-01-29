عاصفة ثلجية شديدة تضرب شمالي اليابان



ضربت عاصفة ثلجية قوية اليوم الجمعة شمالي اليابان والمناطق الساحلية المطلة على بحر اليابان، حيث حذرت سلطات الأرصاد الجوية من حدوث عواصف ثلجية واضطراب في حركة المرور وأمواج عالية.

وتسببت العاصفة في إلغاء أكثر من 80 رحلة جوية وعشرات خدمات القطارات، وفقا لوكالة أنباء كيودو وصحيفة هوكايدو شيمبون اليومية اليابانية.

وقالت الصحيفة إن نحو 140 مدرسة أغلقت في جزيرة هوكايدو شمالي البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تساقط ثلوج كثيفة وهبوب رياح خطيرة على شمالي البلاد وكذلك على مناطق مطلة على بحر اليابان.

وقبل 10 أيام فقط ، قتل شخص وأصيب 18 آخرون في تصادم هائل تضمن حوالي 50 مركبة أثناء عاصفة ثلجية في محافظة مياجي الشمالية الشرقية.