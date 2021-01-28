«الصحة العالمية» تبدأ تتبع منشأ «كوفيد- 19» في الصين

عواصم (وكالات)

خرج فريق من خبراء منظمة الصحة الدولية أمس، من الحجر الصحي في ووهان بالصين لبدء تحقيقهم الميداني حول منشأ جائحة «كوفيد-19»، في وقت طالبت واشنطن بتحقيق «واضح ومعمق» حول مصادر المرض الذي يواصل تفشيه في كافة أنحاء العالم.

بعد الخضوع لحجر صحي استمرّ أسبوعين في فندق في مدينة ووهان في وسط الصين، حيث ظهر الوباء منذ أكثر من عام، استقلّ أكثر من 10 أعضاء في فريق منظمة الصحة العالمية، حافلة أقلّتهم إلى منشأة أخرى تابعة لمنظمة دولية كبيرة.

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أنه سيكون بامكانهم المشاركة في ندوات والقيام بزيارات ميدانية.

وتُعتبر هذه الزيارة بالغة الحساسية بالنسبة للنظام الصيني الحريص على إبعاد كل مسؤولية عنه في أزمة الوباء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي مساء أمس الأول، إن الولايات المتحدة تدعم «تحقيقا دوليا يجب أن يكون في رأينا واضحا ومعمقا» مشيرةً إلى أن واشنطن «ستقيّم مصداقية تقرير التحقيق عند انتهائه».

ويبدأ التحقيق في وقت يصبح الوباء فتاكاً أكثر فأكثر، مع تسجيل عدد يومي قياسي جديد للوفيات بلغ أكثر من 18 ألفاً أمس الأول.

واعتبر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه أمس، أنه «من المبكر جداً تخفيف» التدابير الصحية في أوروبا.

وبحسب المنظمة، لا تكفّ النسخ المتحوّرة الجديدة من الفيروس عن الانتشار: فالنسخة البريطانية أصبحت منتشرة في 70 دولية فيما النسخة الجنوب إفريقية في 31 دولة.

ويجعل هذا الوضع الحكومات تحت الضغط لإيجاد أساليب جديدة للجم تفشي الفيروس.

في المملكة المتحدة، أول دولة أوروبية تجاوزت عتبة مئة ألف وفاة جراء المرض، فرضت الحكومة حجراً في الفندق على الوافدين من 22 دولة حيث تشكل النسخ المتحوّرة من الفيروس «خطراً» على غرار جنوب أفريقيا والبرتغال ودول في أميركا الجنوبية.

وتعتزم ألمانيا أن تخفض بشكل حاد حركة النقل الجوي مع بريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والبرتغال، وهي دول تعتبرها الأكثر تضرراً من النسخ المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا.

وفي فرنسا، حيث يقترب عدد الوفيات من 75 ألفاً، تدرس الحكومة سيناريوهات عدة لوقف تفشي الوباء، من بينها إغلاق جديد «صارم جدا».

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال أمس، إن «لا شيء مستبعد» موضحاً أن قرارات ستُتخذ في نهاية الأسبوع.

وفي بلجيكا، أفاد تقرير علمي تمّ تسريبه لوسائل الإعلام أن النسخة المتحوّرة البريطانية قد تمثّل بحلول شهر 90% من الإصابات الجديدة.

ونقلت وكالة أنباء «بيلجا» عن عالم الفيروسات ستيفن فان خخت وهو متحدث باسم السلطات الصحية قوله إن هذه الدراسة «مبنية على معطيات محدودة وعلينا بالتالي اعتبار هذه النتائج بمثابة أسوأ السيناريوهات».

وفي روسيا، خففت السلطات في موسكو القيود وسمحت للمطاعم والملاهي الليلية بفتح أبوابها إلى ما بعد الساعة 23,00، بخلاف دول أخرى شددت القيود.

وأظهرت دراسة نشرها معهد «لوي للأبحاث» في سيدني أمس، أن البرازيل هي أسوأ دولة من حيث إدارة أزمة وباء «كوفيد-19» بينما نيوزيلندا هي الأفضل في العالم.

على صعيد آخر، خسر قطاع السياحة العالمي 1300 مليار دولار في 2020 جراء القيود على التنقل بسبب الجائحة حسب ما أعلنت منظمة السياحة العالمية أمس.

وقالت إن هذا الرقم يمثل «خسائر أكبر بـ 11 مرة من تلك المسجلة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009»، ويترجم تراجع تدفق السياح في العالم بنسبة 74% مقارنة مع العام 2019.