السودان: توافق على آليات تنفيذ اتفاق «جوبا» للسلام

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

توافقت أطراف عملية السلام في السودان على آليات تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، بحسب ضيو مطوك مقرر لجنة وساطة جنوب السودان أمس.

وقال مطوك إنه أطلع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني على نتائج المشاورات التي أجرتها الوساطة الجنوبية بشأن تنفيذ اتفاق جوبا مع أطراف عملية السلام، وعلى التطورات في ملفي الترتيبات الأمنية وتقاسم السلطة.

وأوضح مطوك أنه تم التوافق على المرشحين لعضوية اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، إلى جانب لجان المسارات المختلفة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، إلى جانب مسارات الشمال والوسط والشرق.

يأتي ذلك في وقت، تواصلت الخلافات بشأن التشكيل الحكومي الجديد. وذكرت مصادر مطلعة بالخرطوم أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية شكل لجنة للوساطة بين حزب الأمة القومي والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، من أجل تقريب وجهات النظر بين الجانبين بشأن التشكيل الوزاري المرتقب برئاسة عبد الله حمدوك، وعضوية كل من الفريق أول شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة والدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة. وأضافت المصادر لـ «الاتحاد» إن لجنة الوساطة تقترب من الوصول إلى نتائج عاجلة، وحسم الجدل والخلافات حول بعض الحقائب الوزارية، تمهيداً لإعلان الحكومة الجديدة قريباً.